Сенатор Джиллибранд снялась с гонки за пост президента США

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Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд сообщила о прекращении участия в гонке за пост президента Соединённых Штатов на выборах в 2020 году.

«Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию. Я так горжусь своей командой и всем тем, чего мы достигли», — написала Джиллибранд на своей странице в Twitter.

Она поблагодарила за поддержку своих сторонников.

«Нашим сторонникам: спасибо от всего сердца. А теперь, давайте победим Дональда Трампа и вернём себе Сенат», — добавила сенатор.

В июне сообщалось, что, согласно данным опроса издания Politico и компании Morning Consult, большинство американцев на президентских выборах 2020 года готовы поддержать бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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