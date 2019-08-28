Эксперт прокомментировал решение Джонсона по работе парламента

Короткая ссылка
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по приостановке работы парламента.
Эксперт прокомментировал решение Джонсона по работе парламента
  • Reuters

«Джонсон — жёсткий евроскептик и политик, которого характеризуют не только резкие высказывания, но и соответствующая позиция в принятии решений», — заявил он.

По его словам, временный роспуск парламента — мера, на которую премьер не побоится пойти для достижения поставленной цели.

Как отметил Бышок, Британия — демократическая страна, и парламентарии хотят переизбраться, для чего нужно иметь хорошее реноме.

«Если что-то пойдёт не так после предполагаемого выхода Великобритании из ЕС под руководством Бориса Джонсона, во время следующих выборов всегда можно отрапортовать: а я голосовал против этого. Если же брексит пройдёт гладко, то о депутатах-отказниках никто и не вспомнит», — пояснил он.

Ранее глава Лейбористской партии Джереми Корбин подверг критике решение Джонсона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить