Эксперт прокомментировал решение Джонсона по работе парламента

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по приостановке работы парламента.

«Джонсон — жёсткий евроскептик и политик, которого характеризуют не только резкие высказывания, но и соответствующая позиция в принятии решений», — заявил он.

По его словам, временный роспуск парламента — мера, на которую премьер не побоится пойти для достижения поставленной цели.

Как отметил Бышок, Британия — демократическая страна, и парламентарии хотят переизбраться, для чего нужно иметь хорошее реноме.

«Если что-то пойдёт не так после предполагаемого выхода Великобритании из ЕС под руководством Бориса Джонсона, во время следующих выборов всегда можно отрапортовать: а я голосовал против этого. Если же брексит пройдёт гладко, то о депутатах-отказниках никто и не вспомнит», — пояснил он.

Ранее глава Лейбористской партии Джереми Корбин подверг критике решение Джонсона.