При нападении на бар в Мексике погибли 26 человек

Короткая ссылка
В результате нападения вооружённых людей на бар в городе Коацакоалькос в мексиканском штате Веракрус погибли не менее 26 человек, 11 получили ранения, сообщает AFP.
При нападении на бар в Мексике погибли 26 человек
  • Reuters

По данным властей, ЧП связано с конфликтами между организованными преступными группами.

Предполагается, что злоумышленники напали на бар и подожгли его, закидав «коктейлями Молотова».

Губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия заявил, что властям удалось установить предполагаемого организатора атаки. Речь идёт о преступнике, который в июле этого года был задержан правоохранительными органами, но затем отпущен без предъявления обвинений.

Ранее сообщалось, что в городе Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато в результате вооружённого нападения на посетителей бильярдного клуба погибли восемь человек, ещё трое получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить