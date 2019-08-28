При нападении на бар в Мексике погибли 26 человек
- Reuters
По данным властей, ЧП связано с конфликтами между организованными преступными группами.
Предполагается, что злоумышленники напали на бар и подожгли его, закидав «коктейлями Молотова».
Губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия заявил, что властям удалось установить предполагаемого организатора атаки. Речь идёт о преступнике, который в июле этого года был задержан правоохранительными органами, но затем отпущен без предъявления обвинений.
Ранее сообщалось, что в городе Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато в результате вооружённого нападения на посетителей бильярдного клуба погибли восемь человек, ещё трое получили ранения.