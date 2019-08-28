Яковенко станет ректором Дипакадемии МИД России
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- РИА Новости
«На днях подписан соответствующий документ, что у Дипломатической академии появится новый ректор. Это Александр Владимирович Яковенко», — сказала она на брифинге.
Яковенко возглавлял российское диппредставительство в Лондоне с 2011 по 2019 год. В августе президент Владимир Путин подписал указ об освобождении дипломата от должности.
В Кремле не стали связывать его отставку с ухудшением российско-британских отношений. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это обычная ротация.
Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.