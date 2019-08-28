В американском Арканзасе произошла стрельба

В американском штате Арканзас вооружённый мужчина забаррикадировался в доме в Уэст-Хелене и открыл стрельбу по полицейским. По некоторым данным, у него находится заложник, сообщает FOX13 Memphis со ссылкой на полицию.

Как уточнил начальник полиции Джеймс Смит, мужчина забаррикадировался около 17:30 (00:30 мск), при этом на газоне перед домом полиция обнаружила два тела.

Органы правопорядка считают, что внутри дома также находится ещё один человек, возможно, заложник.

Личность мужчины пока не установлена.

На место прибыл отряд полицейского спецназа и сотрудники патрульно-постовой службы Арканзаса и округа Филлипс.

Ранее СМИ передавали, что четверо пострадали при стрельбе в деловом районе Лос-Анджелеса.