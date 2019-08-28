В американском Арканзасе произошла стрельба

Короткая ссылка
В американском штате Арканзас вооружённый мужчина забаррикадировался в доме в Уэст-Хелене и открыл стрельбу по полицейским. По некоторым данным, у него находится заложник, сообщает FOX13 Memphis со ссылкой на полицию.

Как уточнил начальник полиции Джеймс Смит, мужчина забаррикадировался около 17:30 (00:30 мск), при этом на газоне перед домом полиция обнаружила два тела.

Органы правопорядка считают, что внутри дома также находится ещё один человек, возможно, заложник.

Личность мужчины пока не установлена.

На место прибыл отряд полицейского спецназа и сотрудники патрульно-постовой службы Арканзаса и округа Филлипс.

Ранее СМИ передавали, что четверо пострадали при стрельбе в деловом районе Лос-Анджелеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить