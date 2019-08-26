Трамп опроверг данные о его идее сбрасывать ядерные бомбы на ураганы

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами, назвав их фейковыми новостями.

«История Axios о том, что президент Трамп хотел взрывать сильные ураганы ядерным оружием прежде, чем они достигнут побережья, смехотворна», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, он такого не говорил.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп неоднократно высказывал эту идею в разговорах с высокопоставленными чиновниками.

По данным интернет-издания, на одном из брифингов американский лидер поинтересовался, почему нельзя ударить по стихии с помощью ядерного оружия.