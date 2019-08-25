Армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа

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Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter сообщила, что из сектора Газа были выпущены три ракеты по израильской территории, две из них удалось перехватить с помощью системы ПВО.
Армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа
  • Reuters

«Были засечены запуски трёх ракет из сектора Газа по израильской территории. Две из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол», — говорится в распространённом военными заявлении.

Ранее группа израильских истребителей совершила облёт над ливанской столицей и южными городами страны.

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