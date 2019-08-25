Армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа
- Reuters
«Были засечены запуски трёх ракет из сектора Газа по израильской территории. Две из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол», — говорится в распространённом военными заявлении.
בהמשך לדיווח על אזעקות צבע אדום לפני מספר דקות, זוהו שלושה שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל. לוחמי כיפת ברזל יירטו שני שיגורים— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 25 באוגוסט 2019
Ранее группа израильских истребителей совершила облёт над ливанской столицей и южными городами страны.