Армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter сообщила, что из сектора Газа были выпущены три ракеты по израильской территории, две из них удалось перехватить с помощью системы ПВО.

Reuters

«Были засечены запуски трёх ракет из сектора Газа по израильской территории. Две из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол», — говорится в распространённом военными заявлении. בהמשך לדיווח על אזעקות צבע אדום לפני מספר דקות, זוהו שלושה שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל. לוחמי כיפת ברזל יירטו שני שיגורים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 25 באוגוסט 2019 Ранее группа израильских истребителей совершила облёт над ливанской столицей и южными городами страны.