Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы

Сирийские правительственные войска полностью освободили северные районы провинции Хама от террористических формирований, заявили в Генштабе Вооружённых сил Сирии.

«В ходе наступательной операции сирийские военнослужащие окружили противника и нанесли ему поражение, освободив 16 населённых пунктов», — приводит слова представителя сирийской армии в эфире Al Ekhbariya ТАСС.

По его информации, инженерные войска приступили к разминированию населённых пунктов и прилегающей территории.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва приветствует освобождение от боевиков сирийского города Хан-Шейхун.