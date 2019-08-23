Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы
- РИА Новости
«В ходе наступательной операции сирийские военнослужащие окружили противника и нанесли ему поражение, освободив 16 населённых пунктов», — приводит слова представителя сирийской армии в эфире Al Ekhbariya ТАСС.
По его информации, инженерные войска приступили к разминированию населённых пунктов и прилегающей территории.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва приветствует освобождение от боевиков сирийского города Хан-Шейхун.