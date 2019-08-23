Названа причина возврата в Самару летевшего в Петербург самолёта

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Самолёт авиакомпании Smartavia, следовавший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Самары из-за неисправности кондиционера на борту.
Названа причина возврата в Самару летевшего в Петербург самолёта
  • © pixabay.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

«Указанный рейс возвратился в международный аэропорт Курумоч в 23:40 (22:40 мск) в связи с неисправностью системы кондиционирования салона», — сообщили в ведомстве.

Вернувшийся в Самару самолёт вылетел в Петербург позднее.

Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс из Самары в Санкт-Петербург, вернулся в самарский аэропорт Курумоч.

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