Названа причина возврата в Самару летевшего в Петербург самолёта
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
«Указанный рейс возвратился в международный аэропорт Курумоч в 23:40 (22:40 мск) в связи с неисправностью системы кондиционирования салона», — сообщили в ведомстве.
Вернувшийся в Самару самолёт вылетел в Петербург позднее.
Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс из Самары в Санкт-Петербург, вернулся в самарский аэропорт Курумоч.