Названа причина возврата в Самару летевшего в Петербург самолёта

Самолёт авиакомпании Smartavia, следовавший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Самары из-за неисправности кондиционера на борту.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

«Указанный рейс возвратился в международный аэропорт Курумоч в 23:40 (22:40 мск) в связи с неисправностью системы кондиционирования салона», — сообщили в ведомстве.

Вернувшийся в Самару самолёт вылетел в Петербург позднее.

Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс из Самары в Санкт-Петербург, вернулся в самарский аэропорт Курумоч.