Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.

Как видно на фотографиях с места встречи, публикуемых Daily Mail, двух сидящих в креслах политиков разделял небольшой столик. В какой-то момент Джонсон упёр подошву в кромку его столешницы.

  • Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

Как написал в Twitter журналист Sky News Том Райнер, президент Франции предположил, что столик подошёл бы и в качестве скамейки для ног, если британский премьер захочет воспользоваться такой возможностью. После этого Джонсон в шутку упёрся ногой в столик.

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