Генконсульство России рекомендовало избегать людных мест в Гонконге 

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Генеральное консульство России в Гонконге рекомендовало российским гражданам избегать посещения мест массового скопления людей из-за возможных протестов в городе.
Генконсульство России рекомендовало избегать людных мест в Гонконге 
  • Reuters

«По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 23 августа (пятница) возле отдельных станций Island line, Kwun Tong line, Tsuen Wan line; 24 августа (суббота) в районе Kwun Tong, а также на подъездах к аэропорту; 25 августа (воскресенье) в районах Tsuen Wan и Kwai Tsing», — говорится в сообщении на странице генконсульства в Facebook.

В связи с возможными акциями генконсульство рекомендует российским гражданам прибывать в аэропорт Гонконга не менее чем за три часа до вылета.

Ранее сообщалось, что в Гонконге в результате атаки мужчины с ножом пострадали три человека.

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