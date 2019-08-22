Эксперт прокомментировал заявления Трампа о Гренландии

Короткая ссылка
Политолог и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с Nation News прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа о Гренландии.
Эксперт прокомментировал заявления Трампа о Гренландии
  • Reuters

«Я не верю в эту сделку. Дания, конечно, в плане экономики последние 15 лет не растёт, но это не настолько плохо, что они будут продавать территорию. Они всегда гордились тем, что открыли Америку до Колумба, и для них эта территория — предмет национальной гордости», — отметил Матвейчев.

По его словам, как бизнес-проект это неплохо, но цена вопроса десятикратно больше, даже если бы Дания была готова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о желании Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить