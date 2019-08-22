Эксперт прокомментировал заявления Трампа о Гренландии
- Reuters
«Я не верю в эту сделку. Дания, конечно, в плане экономики последние 15 лет не растёт, но это не настолько плохо, что они будут продавать территорию. Они всегда гордились тем, что открыли Америку до Колумба, и для них эта территория — предмет национальной гордости», — отметил Матвейчев.
По его словам, как бизнес-проект это неплохо, но цена вопроса десятикратно больше, даже если бы Дания была готова.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о желании Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.