Эксперт прокомментировал заявления Трампа о Гренландии

Политолог и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с Nation News прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа о Гренландии.

«Я не верю в эту сделку. Дания, конечно, в плане экономики последние 15 лет не растёт, но это не настолько плохо, что они будут продавать территорию. Они всегда гордились тем, что открыли Америку до Колумба, и для них эта территория — предмет национальной гордости», — отметил Матвейчев.

По его словам, как бизнес-проект это неплохо, но цена вопроса десятикратно больше, даже если бы Дания была готова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о желании Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.