Легкомоторный самолёт загорелся в калифорнийском аэропорту

В аэропорту в Оровилле в американском штате Калифорния загорелся легкомоторный самолёт Cessna Citation.

Об этом информирует CBS Sacramento.

По данным Федерального управления гражданской авиации, в момент инцидента на борту находились 10 человек.

По предварительной информации, самолёт «прервал взлёт по неизвестной причине», что «привело к падению самолёта с взлетно-посадочной полосы на траву». После этого он загорелся.

В результате инцидента никто не пострадал.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в американском штате Нью-Йорк легкомоторный самолёт Cessna 303 упал на жилой дом.