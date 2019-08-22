Легкомоторный самолёт загорелся в калифорнийском аэропорту
Об этом информирует CBS Sacramento.
По данным Федерального управления гражданской авиации, в момент инцидента на борту находились 10 человек.
По предварительной информации, самолёт «прервал взлёт по неизвестной причине», что «привело к падению самолёта с взлетно-посадочной полосы на траву». После этого он загорелся.
В результате инцидента никто не пострадал.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в американском штате Нью-Йорк легкомоторный самолёт Cessna 303 упал на жилой дом.