В Кремле назвали темы переговоров Путина и президента Мозамбика

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Президент России Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси в ходе встречи 22 августа обсудят вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В Кремле назвали темы переговоров Путина и президента Мозамбика
  • Reuters

«Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-мозамбикских отношений, — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры планируют обменяться мнениями по основным вопросам международной и региональной повестки дня.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних соглашений.

Ранее президент Мозамбика прилетел в Россию с рабочим визитом. По прибытии в Москву он принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

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