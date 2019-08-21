В Кремле назвали темы переговоров Путина и президента Мозамбика

Президент России Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси в ходе встречи 22 августа обсудят вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-мозамбикских отношений, — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры планируют обменяться мнениями по основным вопросам международной и региональной повестки дня.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних соглашений.

Ранее президент Мозамбика прилетел в Россию с рабочим визитом. По прибытии в Москву он принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.