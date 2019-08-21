В посольстве рассказали о состоянии похищенных в Камеруне россиян

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Состояние трёх российских моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна после нападения на грузовое судно Marmalaita, удовлетворительное. Об этом сообщили в посольстве России в Яунде.
В посольстве рассказали о состоянии похищенных в Камеруне россиян
  • © MarConsult Schiffahrt

«По имеющейся у нас информации, состояние здоровья россиян — удовлетворительное. Есть договорённость, что им доставят медикаменты против малярии», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточнили в дипмиссии, захваченные россияне занимали должности капитана, старшего помощника и старшего механика.

О нападении на грузовое судно Marmalaita стало известно 15 августа. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян, украинца и четырёх филиппинцев.

Как предположили в российском посольстве в Камеруне, на судно Marmalaita могли напасть нигерийские пираты.

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