В посольстве рассказали о состоянии похищенных в Камеруне россиян

Состояние трёх российских моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна после нападения на грузовое судно Marmalaita, удовлетворительное. Об этом сообщили в посольстве России в Яунде.

«По имеющейся у нас информации, состояние здоровья россиян — удовлетворительное. Есть договорённость, что им доставят медикаменты против малярии», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточнили в дипмиссии, захваченные россияне занимали должности капитана, старшего помощника и старшего механика.

О нападении на грузовое судно Marmalaita стало известно 15 августа. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян, украинца и четырёх филиппинцев.

Как предположили в российском посольстве в Камеруне, на судно Marmalaita могли напасть нигерийские пираты.