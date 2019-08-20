Зариф сообщил о планах встретиться с Макроном 23 августа
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что планирует встретиться в пятницу, 23 августа, с французским лидером Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
- Reuters
Об этом информирует Mehr.
Ранее Макрон заявил, что намерен поднять тему Ирана на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, и Россия, и Франция «очень обеспокоены напряжённой обстановкой в этом регионе».
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