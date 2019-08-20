Зариф сообщил о планах встретиться с Макроном 23 августа

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Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что планирует встретиться в пятницу, 23 августа, с французским лидером Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Зариф сообщил о планах встретиться с Макроном 23 августа
  • Reuters

Об этом информирует Mehr.

Ранее Макрон заявил, что намерен поднять тему Ирана на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, и Россия, и Франция «очень обеспокоены напряжённой обстановкой в этом регионе».

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