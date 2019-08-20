Зариф сообщил о планах встретиться с Макроном 23 августа

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что планирует встретиться в пятницу, 23 августа, с французским лидером Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Reuters

Об этом информирует Mehr. Ранее Макрон заявил, что намерен поднять тему Ирана на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, и Россия, и Франция «очень обеспокоены напряжённой обстановкой в этом регионе».