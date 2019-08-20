WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату

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Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом в последнее время изучает различные варианты, которые помогли бы остановить замедление темпов роста экономики​​​.

Отмечается, что такого рода обсуждения находятся на ранней стадии, и в Белом доме ещё не решили, следует ли продвигать эту идею в конгрессе США.

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро выразил мнение, что США не грозит рецессия.

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