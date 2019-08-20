WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату

Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом в последнее время изучает различные варианты, которые помогли бы остановить замедление темпов роста экономики​​​.

Отмечается, что такого рода обсуждения находятся на ранней стадии, и в Белом доме ещё не решили, следует ли продвигать эту идею в конгрессе США.

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро выразил мнение, что США не грозит рецессия.