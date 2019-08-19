В Северной Македонии не нашли доказательств «вмешательства» России

В Северной Македонии не располагают данными о якобы вмешательстве России во внутренние дела страны, признал командующий спецназом македонских ВС бригадный генерал Методи Хаджи-Янев.

«Что касается российского вмешательства в Северной Македонии, я бы сказал, что вряд ли можно доказать какое-либо прямое участие с точки зрения вмешательства», — сказал военачальник журналистам, его слова приводит ТАСС.

При этом Хаджи-Янев рассказал о свидетельствах того, что Россия использует «дипломатические и информационные каналы» для влияния на ситуацию в Северной Македонии.

В декабре 2018 года МИД России назвал бездоказательной антироссийской риторикой заявления замгоссекретаря США Джона Салливана о том, что Россия якобы вмешивалась во внутренние дела Македонии.