Зариф: Иран не заинтересован в переговорах с США

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Иран не заинтересован в переговорах с США, однако остаётся открытым к сотрудничеству, и этот период заканчивается, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Финляндию.
Зариф: Иран не заинтересован в переговорах с США
  • РИА Новости

«Должны быть основания для переговоров между США и Ираном. Мы не отказываемся (от ядерного соглашения. — RT). Это было идеальное соглашение, потому что признаком хорошего соглашения является то, что никто полностью не будет удовлетворён им», — цитирует дипломата РИА Новости.

Зариф уточнил, что «сделка будет плохой, если одна из сторон будет полностью удовлетворена».

«Насколько я знаю, в Соединённых Штатах не было никакой революции, а была смена правительства... Соглашения, достигнутые предыдущим правительством, должны также выполняться новым правительством», — сказал министр.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество усилить давление на Тегеран для прекращения его «дестабилизирующего поведения».

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной сделке попыткой реакции в условиях прессинга США.

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