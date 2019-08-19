Россияне не обращались в посольство в связи с пожаром на Канарах

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Россияне пока не обращались в российское посольство в Испании в связи с крупными природными пожарами на острове Гран-Канария.
Россияне не обращались в посольство в связи с пожаром на Канарах
  • Reuters

«С большим сочувствием следим за происходящим на испанском острове Гран-Канария. Держим постоянную связь с почётным консулом России в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Гонсало Парадой. На данный момент обращений от наших соотечественников в связи с пожаром не поступало», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря посольства России в Мадриде Дмитрия Болбота.

Он отметил, что информации о жертвах или пострадавших от пожара среди россиян пока не поступало. 

Накануне сообщалось, что из-за природных пожаров на острове Гран-Канария эвакуированы жители 40 населённых пунктов. Огонь затронул около 1 700 гектаров.

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