Россияне не обращались в посольство в связи с пожаром на Канарах

Россияне пока не обращались в российское посольство в Испании в связи с крупными природными пожарами на острове Гран-Канария.

«С большим сочувствием следим за происходящим на испанском острове Гран-Канария. Держим постоянную связь с почётным консулом России в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Гонсало Парадой. На данный момент обращений от наших соотечественников в связи с пожаром не поступало», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря посольства России в Мадриде Дмитрия Болбота.

Он отметил, что информации о жертвах или пострадавших от пожара среди россиян пока не поступало.

Накануне сообщалось, что из-за природных пожаров на острове Гран-Канария эвакуированы жители 40 населённых пунктов. Огонь затронул около 1 700 гектаров.