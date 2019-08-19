Число пострадавших при взрывах в Афганистане достигло 30
Число пострадавших в результате взрывов в провинции Нангархар на востоке Афганистана возросло до 30.
- Reuters
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местное управление общественного здравоохранения.
Взрывы произошли в день празднования столетия независимости Афганистана.
Ранее сообщалось, что при взрывах на востоке Афганистана пострадали 17 человек.
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