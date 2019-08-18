В Дакке более 10 тысяч человек остались без жилья из-за пожара

После пожара в столице Бангладеш — Дакке — более 10 тыс. человек остались без жилья. Об этом информирует CNN.

Отмечается, что пожар произошёл 16 августа в 19:14 по местному времени. Его удалось ликвидировать в тот же день, в 23:35.

Уточняется, что в результате происшествия сгорели тысячи жилых помещений.

При пожаре никто не погиб, четыре человека госпитализировали.

Как отметили местные власти, жертв удалось избежать благодаря торжествам в честь мусульманского праздника Курбан-байрам, из-за которых большинство жителей трущоб покинули свои дома.