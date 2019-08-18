Умер бывший гендиректор Продовольственной организации ООН

Умер бывший гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф. Он скончался в возрасте 81 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций выражает соболезнования семье бывшего генерального директора Жака Диуфа, который скончался вчера», — говорится в сообщении.

Он возглавлял ФАО с января 1994-го по декабрь 2011 года.

Нынешний директор организации Цюй Дунъюй также выразил соболезнования семье Диуфа.

«От имени семьи ФАО я хотел бы выразить наши соболезнования семье Жака Диуфа, который посвятил немало времени, страсти и опыта делу искоренения голода во всём мире», — заявил Цюй Дунъюй.

18 августа 2018 года бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан умер в возрасте 80 лет после непродолжительной болезни.