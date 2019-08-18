Американская ведущая погибла в результате крушения самолёта

Американская ведущая Нэнси Паркер погибла в результате крушения самолёта в Новом Орлеане.

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что она умерла, когда делала репортаж о пилоте, который умел выполнять сложные воздушные трюки.

New Orleans TV anchor Nancy Parker dies in plane crash while reporting a story. https://t.co/5f8ReqN56S — NBC News (@NBCNews) 17 августа 2019 г.

По данным телекомпании, герой репортажа Паркер также скончался в результате данной авиакатастрофы.

Уточняется, что самолёт упал в поле возле аэропорта Нового Орлеана. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной происшествия.

В июне три человека погибли при крушении небольшого самолёта на Аляске.