Американская ведущая погибла в результате крушения самолёта

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Американская ведущая Нэнси Паркер погибла в результате крушения самолёта в Новом Орлеане.

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что она умерла, когда делала репортаж о пилоте, который умел выполнять сложные воздушные трюки.

По данным телекомпании, герой репортажа Паркер также скончался в результате данной авиакатастрофы.

Уточняется, что самолёт упал в поле возле аэропорта Нового Орлеана. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной происшествия. 

В июне три человека погибли при крушении небольшого самолёта на Аляске.

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