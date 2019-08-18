Источник: при взрыве во время свадьбы в Кабуле погибли 40 человек

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По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва, который произошёл во время свадебной церемонии в столице Афганистана.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на источники.

Уточняется, что десятки человек пострадали.

«По словам источников, по меньшей мере 40 человек были убиты и более 100 ранены в результате взрыва на свадьбе в Кабуле», — указывает телеканал.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле.

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