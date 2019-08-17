На северо-востоке Китая при взрыве газа в ресторане погибли четверо

В одном из ресторанов города Бэйпяо провинции Ляонин на северо-востоке Китая произошёл взрыв газа. В результате инцидента четыре человека погибли, ещё 16 пострадали.

Reuters

Об этом сообщает издание China. Состояние трёх пострадавших оценивается как тяжёлое. Полиция начала расследование произошедшего. В конце марта пять человек погибли при взрыве на фабрике в китайской провинции Шаньдун.