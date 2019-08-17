В МИД Британии осудили ракетные пуски КНДР

Замглавы МИД Великобритании Хезер Уилер заявила, что в Лондоне сожалеют в связи с ракетными пусками Северной Кореи, нарушающими резолюции Совбеза ООН. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

«Мы глубоко сожалеем по поводу продолжающихся запусков баллистических ракет Северной Кореей, последний из которых состоялся 16 августа, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН», — сказала она.

По её словам, Британия призывает Пхеньян принять участие в конструктивных переговорах с США, о чём договаривались лидеры Соединённых Штатов и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын 30 июня.

Ранее в Южной Корее заявили о пуске КНДР двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.