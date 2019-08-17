В МИД Британии осудили ракетные пуски КНДР

Короткая ссылка
Замглавы МИД Великобритании Хезер Уилер заявила, что в Лондоне сожалеют в связи с ракетными пусками Северной Кореи, нарушающими резолюции Совбеза ООН. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

«Мы глубоко сожалеем по поводу продолжающихся запусков баллистических ракет Северной Кореей, последний из которых состоялся 16 августа, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН», — сказала она.

По её словам, Британия призывает Пхеньян принять участие в конструктивных переговорах с США, о чём договаривались лидеры Соединённых Штатов и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын 30 июня.

Ранее в Южной Корее заявили о пуске КНДР двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить