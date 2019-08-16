Замглавы МИД России встретился с послом Венесуэлы

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в пятницу, 16 августа, провёл переговоры с послом Венесуэлы в Москве Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.
Замглавы МИД России встретился с послом Венесуэлы
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы, прошедшей в доверительной и конструктивной атмосфере, обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также график предстоящих политических контактов», — заявили в министерстве.

Накануне главы российского и венесуэльского оборонных ведомств Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в порты обеих стран.

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