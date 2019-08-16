Замглавы МИД России встретился с послом Венесуэлы
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
«В ходе беседы, прошедшей в доверительной и конструктивной атмосфере, обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также график предстоящих политических контактов», — заявили в министерстве.
Накануне главы российского и венесуэльского оборонных ведомств Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в порты обеих стран.