Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская
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Его заявление опубликовано на сайте правительства страны.
«Сознательно отказавшись от права на престол, она придала жизни собственный смысл. Для неё были важны семья, любовь к музыке и поддержка молодых певческих талантов», — рассказал Рютте.
Отмечается, что она была младшей дочерью королевы Юлианы и её супруга принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского.
Ранее в возрасте 75 лет в результате непродолжительной болезни скончался нидерландский и американский актёр Рутгер Хауэр.