Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская. Она скончалась в возрасте 72 лет. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Его заявление опубликовано на сайте правительства страны.

«Сознательно отказавшись от права на престол, она придала жизни собственный смысл. Для неё были важны семья, любовь к музыке и поддержка молодых певческих талантов», — рассказал Рютте.

Отмечается, что она была младшей дочерью королевы Юлианы и её супруга принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского.

Ранее в возрасте 75 лет в результате непродолжительной болезни скончался нидерландский и американский актёр Рутгер Хауэр.