Эксперт оценил призыв ограничить систему «всё включено» в Турции
- РИА Новости
«Я думаю, что никто никаких изменений вносить не будет. Пока это будет выгодно отельерам, эта система будет сохраняться», — заявил он.
По его мнению, торговцам придётся придумывать что-то самим, чтобы переманить к себе поклонников системы «всё включено».
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов в беседе с ФАН прокомментировал призыв ограничить систему «всё включено» в Турции.