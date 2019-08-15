Эксперт оценил призыв ограничить систему «всё включено» в Турции

Короткая ссылка
Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.
Эксперт оценил призыв ограничить систему «всё включено» в Турции
  • РИА Новости

«Я думаю, что никто никаких изменений вносить не будет. Пока это будет выгодно отельерам, эта система будет сохраняться», — заявил он.

По его мнению, торговцам придётся придумывать что-то самим, чтобы переманить к себе поклонников системы «всё включено».

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов в беседе с ФАН прокомментировал призыв ограничить систему «всё включено» в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить