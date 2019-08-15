Эксперт оценил призыв ограничить систему «всё включено» в Турции

Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.

«Я думаю, что никто никаких изменений вносить не будет. Пока это будет выгодно отельерам, эта система будет сохраняться», — заявил он.

По его мнению, торговцам придётся придумывать что-то самим, чтобы переманить к себе поклонников системы «всё включено».

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов в беседе с ФАН прокомментировал призыв ограничить систему «всё включено» в Турции.