Стали известны подробности ЧП с самолётом в аэропорту Ирландии

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Возгорание стойки шасси самолёта Boeing 767-300 стало причиной временной остановки работы ирландского аэропорта Шаннон.
Стали известны подробности ЧП с самолётом в аэропорту Ирландии
  • РИА Новости

Об этом сообщает канал RTE.

«Диспетчеры заметили огонь и дым, который шёл от шасси самолёта, когда он выруливал на взлётно-посадочную полосу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место ЧП прибыли пожарные, которые смогли ликвидировать очаг возгорания. Все пассажиры и команда воздушного судна были эвакуированы.

Ранее появилась информация о том, что аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за ЧП с Boeing 767-300.

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