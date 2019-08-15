Стали известны подробности ЧП с самолётом в аэропорту Ирландии

Возгорание стойки шасси самолёта Boeing 767-300 стало причиной временной остановки работы ирландского аэропорта Шаннон.

Об этом сообщает канал RTE.

«Диспетчеры заметили огонь и дым, который шёл от шасси самолёта, когда он выруливал на взлётно-посадочную полосу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место ЧП прибыли пожарные, которые смогли ликвидировать очаг возгорания. Все пассажиры и команда воздушного судна были эвакуированы.

Ранее появилась информация о том, что аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за ЧП с Boeing 767-300.