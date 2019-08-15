Лавров анонсировал скорый визит главы МИД ФРГ в Россию
- Reuters
Об этом он сказал во время своего выступления на площадке Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».
О визите немецкого министра он сообщил, когда отвечал на вопрос о том, существует ли политическая изоляция в отношении Москвы.
«Посмотрите на то количество гостей, которые к нам приезжают... Вот буквально через несколько дней будет у нас министр иностранных дел ФРГ, будет министр иностранных дел Мальты. Это нескончаемый поток», — отметил он.
В июле Маас заявил о возможности устойчивого мира в Европе только при сотрудничестве с Россией.