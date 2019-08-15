Лавров анонсировал скорый визит главы МИД ФРГ в Россию

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ближайшие дни посетит Россию с рабочим визитом.
Лавров анонсировал скорый визит главы МИД ФРГ в Россию
  • Reuters

Об этом он сказал во время своего выступления на площадке Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

О визите немецкого министра он сообщил, когда отвечал на вопрос о том, существует ли политическая изоляция в отношении Москвы.

«Посмотрите на то количество гостей, которые к нам приезжают... Вот буквально через несколько дней будет у нас министр иностранных дел ФРГ, будет министр иностранных дел Мальты. Это нескончаемый поток», — отметил он.

В июле Маас заявил о возможности устойчивого мира в Европе только при сотрудничестве с Россией. 

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