Мун Чжэ Ин призвал США и КНДР возобновить переговоры на рабочем уровне

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал США и КНДР как можно скорее возобновить переговоры на рабочем уровне. Об этом сообщает «Рёнхап».

«Сейчас самое время для обеих Корей и Соединённых Штатов сфокусироваться на возобновлении переговоров на рабочем уровне между Пхеньяном и Вашингтоном как можно скорее», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что получил «прекрасное» письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына и готов к новым переговорам по денуклеаризации КНДР.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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