СМИ сообщили о сбитом боевиками Су-22 ВВС Сирии

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Боевики сбили в провинции Идлиб в Сирии самолёт сирийских ВВС. Об этом сообщает Гостелевидение Сирии, ссылаясь на военный источник.
СМИ сообщили о сбитом боевиками Су-22 ВВС Сирии
  • Reuters

«Один из наших военных самолётов, задачей которого было уничтожение штабов террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* в районе Таманиа, был сбит 14 августа ракетой, запущенной базирующимися в этом регионе террористическими вооружёнными группировками», — приводит РИА Новости слова источника.

Как пишет агентство Anadolu, боевиками был сбит истребитель Су-22 ВВС Сирии, а пилот захвачен в плен.

В июле 2018 года израильская армия сообщила, что сбила самолёт сирийских ВВС

Как заявляли в командовании армии Сирии, сбитый самолёт был истребителем Су-22.

* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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