СМИ сообщили о сбитом боевиками Су-22 ВВС Сирии
- Reuters
«Один из наших военных самолётов, задачей которого было уничтожение штабов террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* в районе Таманиа, был сбит 14 августа ракетой, запущенной базирующимися в этом регионе террористическими вооружёнными группировками», — приводит РИА Новости слова источника.
Как пишет агентство Anadolu, боевиками был сбит истребитель Су-22 ВВС Сирии, а пилот захвачен в плен.
В июле 2018 года израильская армия сообщила, что сбила самолёт сирийских ВВС.
Как заявляли в командовании армии Сирии, сбитый самолёт был истребителем Су-22.
* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.