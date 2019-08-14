В АТОР прокомментировали заявление об умерших в Анталье российских туристах

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала заявление генконсула России Олега Рогозы о том, что количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками.
В АТОР прокомментировали заявление об умерших в Анталье российских туристах
  • РИА Новости

«Мы проанализировали все печальные случаи гибели наших туристов. Как показывает статистика страховых компаний, основной причиной трагедий становится состояние здоровья», — сказала она.

По её словам, необходимо оценивать риски при отправлении в жаркую страну в самый жаркий период.

Ломидзе также рекомендовала выбирать качественные рестораны и отели, не брать экскурсии на улице.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал заявление Рогозы.

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