В АТОР прокомментировали заявление об умерших в Анталье российских туристах

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала заявление генконсула России Олега Рогозы о том, что количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками.

РИА Новости

«Мы проанализировали все печальные случаи гибели наших туристов. Как показывает статистика страховых компаний, основной причиной трагедий становится состояние здоровья», — сказала она. По её словам, необходимо оценивать риски при отправлении в жаркую страну в самый жаркий период. Ломидзе также рекомендовала выбирать качественные рестораны и отели, не брать экскурсии на улице. Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал заявление Рогозы.