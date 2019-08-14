В АТОР прокомментировали заявление об умерших в Анталье российских туристах
- РИА Новости
«Мы проанализировали все печальные случаи гибели наших туристов. Как показывает статистика страховых компаний, основной причиной трагедий становится состояние здоровья», — сказала она.
По её словам, необходимо оценивать риски при отправлении в жаркую страну в самый жаркий период.
Ломидзе также рекомендовала выбирать качественные рестораны и отели, не брать экскурсии на улице.
Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал заявление Рогозы.