Посол Пакистана в России рассказал об отношениях двух стран

Посол Пакистана в России Кази Халилулла заявил, что отношения двух стран находятся на подъёме.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Отношения между Россией и Пакистаном находятся на подъёме. Правительство премьер-министра Имрана Хана придаёт первостепенное значение дальнейшему укреплению взаимодействия с Россией во всех областях взаимного интереса», — сказал он.

Халилулла отметил, что, в частности, пакистанская сторона заинтересована в развитии таких сфер взаимоотношений с Россией, как торговля, экономика, оборона, культура и образование.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил своего пакистанского коллегу Арифа Алви и премьер-министра Пакистана Имрана Хана с Днём независимости страны.