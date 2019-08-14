Посол Пакистана в России рассказал об отношениях двух стран
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Отношения между Россией и Пакистаном находятся на подъёме. Правительство премьер-министра Имрана Хана придаёт первостепенное значение дальнейшему укреплению взаимодействия с Россией во всех областях взаимного интереса», — сказал он.
Халилулла отметил, что, в частности, пакистанская сторона заинтересована в развитии таких сфер взаимоотношений с Россией, как торговля, экономика, оборона, культура и образование.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил своего пакистанского коллегу Арифа Алви и премьер-министра Пакистана Имрана Хана с Днём независимости страны.