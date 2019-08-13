Посольство: россияне не пострадали при наводнении в Индии

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Российские туристы не пострадали в результате наводнений в нескольких южных штатах Индии, вызванных сильными дождями. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России Владимир Полуэктов.
Посольство: россияне не пострадали при наводнении в Индии
  • Reuters

«Насколько известно, в генеральное консульство в Ченнаи пока никто не обращался... По предварительной информации, российских туристов среди погибших или пострадавших нет», — приводит его слова в эфире телеканала «Россия-24» ТАСС.

При этом Полуэктов уточнил, что в Тривандруме в штате Керала находится почётный консул России Ратиш Наир, поэтому в случае необходимости россиянам, находящимся в южных штатах Индии, будет оказана помощь.

Пресс-атташе также заверил, что посольство и консульство России находятся в тесном контакте с властями и чрезвычайными службами южных штатов Индии и продолжают контролировать ситуацию.

По последним данным, число жертв наводнений в штатах Керала, Махараштра, Гуджарат и Карнатака на юге Индии достигло 200 человек.

Как писало India Today со ссылкой на местных властей, в результате стихии пострадали более 1 млн жителей страны.

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