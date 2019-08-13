В Австралии неизвестный с ножом напал на женщину

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Неизвестный мужчина был задержан в центре Сиднея после того, как он напал с ножом на женщину.
В Австралии неизвестный с ножом напал на женщину
  • © Reuters

Как сообщает телерадиокомпания ABC, женщина с ножевым ранением была доставлена в больницу, её состояние стабильное. 

Канал 7 News уточняет, что мужчина выкрикивал «Аллах акбар!» и «Стреляйте в меня!»

Отмечается, что злоумышленник был задержан прохожими, которые смогли обезвредить его до приезда полиции.

Также сообщается, что в районе из-за инцидента перекрыты дороги.

9 ноября 2018 года мужчина с ножом ранил несколько человек в австралийском Мельбурне.

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