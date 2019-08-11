Ростуризм оценил ситуацию с российскими туристами на Гран-Канарии
- Reuters
«К нам не поступала информация о том, что в ходе пожаров на острове Гран-Канария пострадал кто-то из российских туристов. Мы продолжаем следить за ситуацией», — приводит РИА Новости слова представителя Ростуризма.
Пожар на острове Гран-Канария начался в субботу, 10 августа, и затронул уже более 1 тыс. га.
С острова были эвакуированы около 1 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в испанском городе Жирона автомобиль врезался в террасу бара.