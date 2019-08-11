Ростуризм оценил ситуацию с российскими туристами на Гран-Канарии

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сообщило, что пока не получало информации о том, что в ходе пожаров на испанском острове Гран-Канария пострадали российские туристы.
Ростуризм оценил ситуацию с российскими туристами на Гран-Канарии
  • Reuters

«К нам не поступала информация о том, что в ходе пожаров на острове Гран-Канария пострадал кто-то из российских туристов. Мы продолжаем следить за ситуацией», — приводит РИА Новости слова представителя Ростуризма.

Пожар на острове Гран-Канария начался в субботу, 10 августа, и затронул уже более 1 тыс. га.

С острова были эвакуированы около 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Жирона автомобиль врезался в террасу бара.

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