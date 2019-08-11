Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции. Об этом сообщает Геологическая служба США.

globallookpress.com

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 75 км к юго-юго-западу от города Пиргос. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что в Тихом океане возле берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.