Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- globallookpress.com
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 75 км к юго-юго-западу от города Пиргос.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что в Тихом океане возле берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.
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