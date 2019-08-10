Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

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Телеведущая Ольга Скабеева назвала смешной реакцию президента США Дональда Трампа на вопрос журналистов о том, планирует ли он пригласить украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом.
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал телеведущей. 

Она опубликовала видеозапись, на которой журналист спрашивает американского лидера, намерен ли тот пригласить Зеленского в Вашингтон. После этого Трамп попросил сотрудника СМИ уточнить, «о ком он говорит».

«Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому», — написала Скабеева.

Также Трамп назвал Зеленского разумным парнем и заявил, что очень ждёт встречи с ним.

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