Генсек ООН призвал стороны конфликта в Йемене прекратить войну

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ожесточенными столкновениями в Адене за последние несколько дней», — цитирует РИА Новости официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Гутерреш призвал обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права, прав человека. 

Он также выразил пожелание того, чтобы стороны вступили в инклюзивный диалог.

3 июня повстанцы-хуситы из движения «Анса Алла» заявили о воздушной атаке с помощью дрона на парад вооружённых сил в Адене на юге страны.

Война между правительством Йемена и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года. 

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