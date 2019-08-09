Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским

Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.

«Либеральный Голливуд — в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть! Они любят называть себя элитой, но они таковой не являются. На самом деле, обычно те люди являются настоящей элитой, которым они (Голливуд) решительно противостоят», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он отметил, что «выходящие в прокат фильмы снимаются лишь для того, чтобы разжечь и посеять хаос».

«Они создают собственную жестокость, а потом пытаются винить других», — добавил Трамп.

В 2018 году мужчина киркой разбил звезду Трампа на «Аллее славы» Голливуда в Лос-Анджелесе.