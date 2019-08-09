В результате схода оползня в Мьянме погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате схода оползня из-за сильных ливней в Мьянме.

Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные Противопожарной службы Мьянмы.

По его данным, аварийные службы спасли 28 человек. Точное количество пропавших без вести не приводится, так как поисково-спасательные операции продолжаются.

Кроме того, в результате ЧП было разрушено десять домов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате оползня в Индии пострадали около 200 человек.