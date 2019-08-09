В результате схода оползня в Мьянме погибли 15 человек
- © Masfiqur Sohan/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные Противопожарной службы Мьянмы.
По его данным, аварийные службы спасли 28 человек. Точное количество пропавших без вести не приводится, так как поисково-спасательные операции продолжаются.
Кроме того, в результате ЧП было разрушено десять домов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате оползня в Индии пострадали около 200 человек.