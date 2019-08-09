Спикер польского сейма ушёл в отставку
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Ранее в СМИ появилась информация об использовании главой сейма правительственных самолётов для перелётов с семьёй в Подкарпатское воеводство в выходные и праздничные дни.
Кухчиньский признался в нескольких десятках таких рейсов.
По данным оппозиционных сил, неправомерная деятельность спикера обошлась казне в несколько миллионов злотых.
Ранее в отставку ушёл глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант.
Британский премьер Борис Джонсон назначил экс-министра по вопросам брексита Доминика Рааба новым главой МИД королевства.