Спикер польского сейма ушёл в отставку

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Председатель нижней палаты польского парламента (сейма) Марек Кухчиньский ушёл в отставку из-за скандала с использованием государственных самолётов для личных поездок, пишет ТАСС со ссылкой на депутата Малгожату Кидаву-Блоньскую.
Спикер польского сейма ушёл в отставку
  • © Marek Kuchciński
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Ранее в СМИ появилась информация об использовании главой сейма правительственных самолётов для перелётов с семьёй в Подкарпатское воеводство в выходные и праздничные дни.

Кухчиньский признался в нескольких десятках таких рейсов.

По данным оппозиционных сил, неправомерная деятельность спикера обошлась казне в несколько миллионов злотых.

Ранее в отставку ушёл глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант.

Британский премьер Борис Джонсон назначил экс-министра по вопросам брексита Доминика Рааба новым главой МИД королевства.

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