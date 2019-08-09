Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.

«Я рад сообщить вам, что Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального центра по борьбе с терроризмом, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа», — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее стало известно об отставке с 15 августа замглавы Нацразведки США Сью Гордон вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом.

В конце июля Трамп заявил о намерении выдвинуть на пост директора Нацразведки конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа.