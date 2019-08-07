Семь человек погибли в результате взрыва бомбы в Сирии

Семь человек, включая трёх детей, погибли в результате взрыва бомбы в окрестностях сирийского города Камышлы.

Reuters

Об этом сообщает Al Mayadeen. Уточняется, что взрыв произошёл в районе Эль-Кахтания. Ранее в сирийском городе Эль-Хасака произошёл взрыв. В результате происшествия были ранены трое жителей, в том числе ребёнок.