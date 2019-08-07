Семь человек погибли в результате взрыва бомбы в Сирии
Семь человек, включая трёх детей, погибли в результате взрыва бомбы в окрестностях сирийского города Камышлы.
- Reuters
Об этом сообщает Al Mayadeen.
Уточняется, что взрыв произошёл в районе Эль-Кахтания.
Ранее в сирийском городе Эль-Хасака произошёл взрыв. В результате происшествия были ранены трое жителей, в том числе ребёнок.
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