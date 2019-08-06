Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле

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По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.
Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле
  • Reuters

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на МВД страны.

«Министерство внутренних дел подтверждает, что два человека убиты и ещё семь ранены в результате взрыва бомбы на дороге Парван — Пусан в 11-м районе Кабула», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Афганистане в результате взрыва на автомагистрали Кандагар — Герат погибли 34 человека, ещё 17 пострадали

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