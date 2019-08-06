Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле

По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на МВД страны.

«Министерство внутренних дел подтверждает, что два человека убиты и ещё семь ранены в результате взрыва бомбы на дороге Парван — Пусан в 11-м районе Кабула», — говорится в заявлении.

تازه – وزارت امور داخله تأیید می‌کند که در یک انفجار ماین مقناطیسی در چهار راه پروان بوستان مربوط حوزه یازدهم شهر کابل دو تن جان باختند و هفت تن دیگر زخم برداشته اند. pic.twitter.com/FkAe7G64w8 — TOLOnews (@TOLOnews) 6 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что в Афганистане в результате взрыва на автомагистрали Кандагар — Герат погибли 34 человека, ещё 17 пострадали.