В США приговорили к 20 годам тюрьмы отправителя бомб политикам

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В США приговорили к 20 годам тюрьмы жителя Флориды Цезаря Сайока, который отправил ряду политиков посылки с самодельными бомбами.

«Сейчас я понимаю, что совершил очень серьёзное преступление», — цитирует 57-летнего мужчину Associated Press.

Злоумышленник отправлял почтовые посылки с бомбами в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Делавэре, Калифорнии, Вашингтоне, в Атланте и Джорджии. Ни одна из них не взорвалась.

В октябре 2018 года сообщалось, что ряду американских общественных и политических деятелей были отправлены посылки с бомбами. В частности, они были адресованы экс-президенту США Бараку Обаме, политикам Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

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