Президент Египта назвал терактом произошедший в Каире взрыв

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что взрыв, который произошёл после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира, был терактом.

«Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые стали жертвами трусливого террористического акта», — написал он в своём Twitter.

Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и пообещал, что египетские власти продолжат бороться с терроризмом и искоренят его.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МВД Египта, автомобиль, который столкнулся с другими машинами у Национального онкологического центра в Каире, был заминирован.

При этом данный автомобиль в течение нескольких месяцев числился угнанным.

«Автомобиль ехал во встречном направлении… Экспертиза показала, что в нём находилось некоторое количество взрывчатки», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что при взрыве в центре Каира погибли 19 и пострадали 30 человек.