Президент Египта назвал терактом произошедший в Каире взрыв
- Reuters
«Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые стали жертвами трусливого террористического акта», — написал он в своём Twitter.
Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и пообещал, что египетские власти продолжат бороться с терроризмом и искоренят его.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МВД Египта, автомобиль, который столкнулся с другими машинами у Национального онкологического центра в Каире, был заминирован.
При этом данный автомобиль в течение нескольких месяцев числился угнанным.
«Автомобиль ехал во встречном направлении… Экспертиза показала, что в нём находилось некоторое количество взрывчатки», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что при взрыве в центре Каира погибли 19 и пострадали 30 человек.