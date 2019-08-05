Президент Египта назвал терактом произошедший в Каире взрыв

Короткая ссылка
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что взрыв, который произошёл после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира, был терактом.
Президент Египта назвал терактом произошедший в Каире взрыв
  • Reuters

«Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые стали жертвами трусливого террористического акта», — написал он в своём Twitter.

Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и пообещал, что египетские власти продолжат бороться с терроризмом и искоренят его.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МВД Египта, автомобиль, который столкнулся с другими машинами у Национального онкологического центра в Каире, был заминирован.

При этом данный автомобиль в течение нескольких месяцев числился угнанным.

«Автомобиль ехал во встречном направлении… Экспертиза показала, что в нём находилось некоторое количество взрывчатки», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что при взрыве в центре Каира погибли 19 и пострадали 30 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить